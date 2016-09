(nas) - Im Rahmen einer bewegenden Feier ist Jeanne-Marie Wagener an diesem Freitagabend zur neuen Rieslingkönigin gekürt worden. Während der kommenden zwölf Monate wird sie im In- und Ausland für den Riesling und die Gemeinde Wormeldingen werben.



Am Eröffnungsabend des "Riesling Open" - dies in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Kulturzentrum in Wormeldingen - übergab die amtierende Rieslingkönigin Laura Demuth ihrer Nachfolgerin die Krone.



Wie in den Jahren zuvor herrschte auch an diesem Abend eine wahre Feststimmung, dies bei einem unterhaltsamen Rahmenprogramm und natürlich den besten Tropfen der "Miseler" Winzer.

Die amtierende Rieslingkönigin Laura überreichte ihrer Nachfolgerin Jeanne-Marie die Krone.

Foto: Pierre Matgé

Das weitere Programm des 18. "Riesling Open":



Am Samstag wird das Weinfest um 15 Uhr offiziell beim Kulturzentrum im Ahn eröffnet. Die Besucher haben daraufhin die Möglichkeit, die Weine und Crémants der teilnehmenden Winzerbetriebe zu verkosten. Am Sonntag öffnen die Winzer ab 11 Uhr ihre Keller für die Gäste. An beiden Tagen ist für die musikalische Unterhaltung gesorgt.

Transport: Am Sonntag werden Pendeldienste per Bus und Schiff organisiert, so dass die Besucher sich auch ohne Auto in den einzelnen Ortschaften der Gemeinde bewegen können.