(che) - Wer kennt es nicht? Der Bus kommt zu spät am Bahnhof an und der Zug, mit dem man nach Hause gelangen wollte, ist schon abgefahren. Solche Situationen sollen bald passé sein.



Ab dem 27. Februar sollen – in einer ersten Phase – 81 RGTR-Buslinien neuen Fahrplänen folgen. Vergangenes Jahr wurden bereits 50 Linien mit Echtzeit-Anzeigetafeln ausgestattet, bis Dezember sollen diese in allen RGTR-Buslinien installiert werden. Sie zeigen minutiös an, wann sie am gewünschten Ziel ankommen – und ob der nächste Bus oder Zug noch zu erreichen ist.

Immer auf dem neusten Stand



Per Smartphone-Apps wie „mobiliteit.lu“ und auch per „Google-Maps“ sind die Daten zudem abrufbar – Busmitfahrer sollen ihren Alltag so laut François Bausch, Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, genauer planen können.



Das Besondere daran: Verschiedene Zug- und Buslinien warten auf Fahrgäste, da die Bus- und Lokführer beispielsweise Verspätungen von anderen Linien angezeigt bekommen. Die Änderungen in der ersten Phase betreffen etwa 44 Prozent der RGTR-Teilnehmer.



Dieses Telematik-System soll bis Ende des Jahres auf das ganze RGTR-Busliniennetz ausgeweitet werden. Insgesamt 310 Buslinien sollen demnach bis Dezember an das digitale Zeitalter angepasst sein. Das System selbst funktioniert ganz einfach: Ist die Zahl bis zum gewünschten Ankunftsziel rot, hat der Bus Verspätung, ist sie orange wird es heikel. Bei Grün ist – wie sollte es anders sein – alles im grünen Bereich.



In drei Phasen werden die Änderungen vorgenommen. Die erste Phase beginnt am 27. Februar, eine zweite Phase startet im Mai und endet im September, bis Dezember dann soll die dritte und letzte Phase abgeschlossen sein. Bausch betont, dass es darum geht, den Kunden den Alltag zu erleichtern.



Die neuen Fahrzeiten basieren auf zwei sogenannten Fahrzeitprofilen: Die Busse fahren demnach in den Spitzenstunden vermehrt und in den Nebenstunden weniger häufig.



Anpassung an die Realität



Dies sei der Anpassung an die Realität geschuldet. Die aktuellen Busfahrpläne seien einfach nicht mehr zeitgemäß, so Bausch weiter.



Ab Januar 2018 sollen die Fahrplanänderungen indes regelmäßig an zwei bis drei festen Zeitpunkten erfolgen: Im Mai, zum Schulanfang im September sowie im Dezember, wenn die neuen Pläne der Eisenbahn in Kraft treten. Spontane Änderungen können zwar vorgenommen werden – dies allerdings nur, wenn die Nachfrage steigt.



Broschüren, die sämtliche Informationen zu den geänderten Fahrzeiten enthalten, werden verteilt, sind aber auch bei CFL-Schaltern und in RGTR-Bussen erhältlich.



Die neuen Fahrpläne können schon jetzt heruntergeladen werden auf:

www.mddi.lu



www.mobilitéit.lu