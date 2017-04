(TJ) - Einmal mehr wird auf Kirchberg gegen den Krebs gelaufen. Betroffene, Familienangehörige und Freunde laufen 24 Stunden gegen den Krebs. Am Samstag wurde der Startschuss in der Coque gegeben. Unter den Ehrengästen waren Großherzogin Maria Teresa, Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo und Premierminister Xavier Bettel. LW-Fotograf war mit dabei. Klicken Sie sich durch die schönsten Schnappschüsse.

Die Solidaritätsveranstaltung der Fondation Cancer ist auch 2017 wieder ein großer Publikumsmagnet. So waren die Startplätze im Nu besetzt und nicht weniger als 375 Mannschaften gingen mit immerhin 10500 Läufern an den Start.

Rund um die Arena hat die Stiftung interessante Ausstellungen um das Thema Krebs - Behandlung, Prävention und Betreuung der Betroffenen - aufgebaut, so dass ein Besuch in der Coque sich auch für Nichtläufer in jedem Fall lohnt. Die Einnahmen des Ralais pur la Vie kommen der Fondation Cancer zugute, einen Teil spendet die Stiftung zu Forschungszwecken an die "American Cancer Society", die weltweit auch als Initiator der "Relay for Life"-Verastaltungen fungiert.

Der "Relais pour la vie" steht symbolisch für das Los der Krebspatienten: Es gilt auf einem langen Weg durchzuhalten, den Mut nicht zu verlieren und das Leiden zu besiegen. Dabei kommt es nicht darauf an, den ganzen Weg zu laufen, wichtig sind Ausdauer und Zielstrebigkeit. Wie jedes Jahr waren am Samstag auch zahlreiche geheilte Krebspatienten sozusagen als "Ehrengäste" in der Coque zugegen. Die Großherzogin und der Premierminister waren im Gespräch mit ihnen sichtlich gerührt. Die Anwesenheit der ehemaligen Kranken dürfte Krebsleidenden ganz besonderen Mut auf ihrem langen Weg machen.

Haben Sie auch schöne Schnappschüsse vom "Relais pour la Vie"? Senden Sie sie an wort@wort.lu, wir veröffentlichen sie in der Fotogalerie.