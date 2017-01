Von Laurence Bervard



Auch drei Wochen nachdem ein Obdachloser tot in einem Hinterhof in Luxemburg-Eich aufgefunden wurde, bleiben viele Fragen offen. Fest steht, dass mehrere Sozialarbeiter sich um ihn kümmerten und dass sie vorhatten, dem 33-jährigen Luxemburger eine Therapie anzubieten, damit er sein Leben wieder in den Griff bekäme. Generell sind solche Reintegrationsversuche allerdings alles andere als einfach.

Eine junge Sozialarbeiterin, die längere Zeit mit chronischen Obdachlosen zusammenarbeitete, erinnert sich an das, was ältere Mitarbeiter ihr bei ihrem ganzen Optimismus in ihren ersten Arbeitswochen nach dem Studium eintrichterten: „Wenn du einem von zehn Obdachlosen bei seiner Reintegration in der Gesellschaft helfen kannst, dann ist das sehr gut ...