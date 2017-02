Von Jacques Ganser

Was kann an regionalen Produkten schon schlecht sein? Wo der „roude Léiw“ auf der Verpackung prangert, da hört man schon die Sauer plätschern und die luxemburgischen Hühner gackern. Bes te Öslinger Landluft. Ob „Made in Luxembourg“, „Sou schmaacht Lëtzebuerg“, „Véi vum Séi“, "marque nationale" oder „produit du terroir“, die Zahl der Labels, die für Qualität, Herkunft oder nachhaltige Produktion stehen, ist in den letzten Jahren regelrecht explodiert.



Landwirtschaftsminister Fernand Etgen will mit einem ganzen Paket an Maßnahmen die nationale Landwirtschaft weiter fördern, und vor allem den Anteil an luxemburgischen Produkten in den öffentlichen Kantinen steigern ...