(vb) – In einem äußerst schwierigen Umfeld beschreibt Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute die Lage der Europäischen Union. Der bevorstehende Brexit, die Uneinigkeit bei den Flüchtlingen und zuletzt Asselborns Vorschlag, Ungarn auszuschließen – all das belastet das europäische Klima.

Jean-Claude Juncker sieht die Europäische Union in einer existenziellen Krise. Die 28 Mitgliedstaaten würden zu oft nur von ihren nationalen Interessen sprechen, sagte Juncker in seiner Rede zur Lage der Union im Europaparlament. Hintergrund ist das Votum der Briten für ein Ausscheiden aus der EU.

Verfolgen Sie hier Junckers Rede live:



Zuerst will die EU-Kommission bei der Wachstumsförderung ansetzen, ein Gebiet, auf dem sich eher Einigkeit erzielen lässt. Um die Wirtschaftsflaute in Europa zu überwinden, will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sein 2014 gestartetes Investitionsprogramm verdoppeln: Statt 315 Milliarden Euro binnen drei Jahren sollen nun 630 Milliarden bis 2020 erreicht werden.



Der sogenannte Juncker-Plan soll mit einem kleinen Anteil öffentlicher Gelder vor allem private Investitionen anstoßen. Der Grundstock waren 21 Milliarden Euro im „Europäischen Fonds für strategische Investitionen“ (EFSI). Seit seinem Beginn sind damit nach Angaben der EU-Kommission bereits Projekte für 116 Milliarden Euro gestartet worden.

Die Finanzierung der Verdoppelung des Programms in Volumen und Dauer ist allerdings noch nicht geklärt. Als gesichert gilt nach Junckers Worten nur ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden Euro bis 2020. Nötig sind darüber hinaus weitere Mittel aus dem EU-Haushalt wie auch von den Mitgliedsstaaten.