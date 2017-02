(che) - Am Dienstagnachmittag kam es auf der Baustelle am "Zenit-Royal" zu einer etwas stärkeren Rauchentwicklung. Da anfangs noch unklar war, was den Rauch ausgelöst hatte, wurden die Bauarbeiten gestoppt - die Quelle wurde gesucht.



Wie die Berufsfeuerwehr erklärte, hatte ein Bagger alte Batterien im Keller des Abrissgebäudes beschädigt, wodurch der ganze Bereich unter Spannung stand. Nachdem der Brand gelöscht und die Batterien abgekühlt waren, wurde die Einsatzstelle an die Polizei und die Gewerbeinspektion übergeben.



Auch die Feuerwehr war vor Ort.

Foto: Steve Remesch

Es waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz, da diese wegen eines anderen Zwischenfalls gerade in der Nähe waren.

Bei dem Vorfall ist niemand zu Schaden gekommen, ein Krankenwagen sowie die Feuerwehr der Stadt Luxemburg waren vor Ort.