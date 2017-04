(dho) - Ein Mann wurde in der Nacht auf Dienstag beim Verlassen eines Schnellimbissrestaurants in der Avenue de la Gare von einem Fremden angesprochen. Er versuchte diesen abzuwimmeln, was ihm aber nicht gelang, denn er wurde weiterhin verfolgt.



Kurze Zeit später schlug der Verfolger sein Opfer nieder und entwendete dessen Brieftasche. Ein Obdachloser, welcher den Vorfall beobachtet haben muss, habe sich laut Aussagen des Opfers eingemischt. Dieser habe dem Täter die Brieftasche wieder abnehmen können und überreichte sie dem Opfer mit den Worten: "Tenez Monsieur, voilà votre portefeuille".



Der Täter war nach der Tat in Richtung Bahnhof geflüchtet. Die Fahndung war zunächst ergebnislos verlaufen. Am Mittwochmorgen konnte der Täter jedoch ermittelt und verhaftet werden.