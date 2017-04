(SH) - Amelia M. darf aufatmen. Die Berufungsrichter haben die zehnjährige Haftstrafe wegen Brandstiftung gegen die 26-Jährige zwar bestätigt, allerdings wurde die Strafe integral zur Bewährung ausgesetzt.

In erster Instanz war Amelia M. im Juli vergangenen Jahres nur eine Bewährung für sieben der zehn Jahre Haft zugestanden worden. Die junge Frau hatte sich vor Gericht verantworten müssen, weil sie im August 2011 in einer Gastwirtschaft in Niederkorn einen Brand gelegt hatte, nachdem sie von dem Besitzer sexuell missbraucht und zum Teil ihrer Freiheit beraubt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte sich in zweiter Instanz aufgrund der besonderen Umstände und der Tatsache, dass die Angeklagte sich äußerst darum bemühe, ihr Leben in den Griff zu bekommen, für eine Strafmilderung ausgesprochen.