(str) - Die Nachbarin hörte ihn noch durch die einen Spalt breit geöffnete Wohnungstür stöhnen, als sie sich vor dem Feuer in Sicherheit brachte. Doch als die Feuerwehr wenige Minuten später eintraf, konnte sie wegen des dichten Rauchs niemand mehr in der Wohnung finden. Erst nachdem die Flammen gelöscht waren, kam der teils verkohlte Leichnam zum Vorschein.



Das Feuer hätte noch weit dramatischere Ausmaße annehmen können, wäre es nicht so früh von den Bewohnern aus dem Dachgeschoss bemerkt worden. Es habe maximal 15 Minuten gebrannt, hielt ein Brandexperte am Mittwoch vor der Kriminalkammer fest. Wäre die Feuerwehr nicht zu diesem Zeitpunkt eingeschritten, hätte sich ein Vollbrand entwickelt und die Flammen hätten mit Sicherheit über die Fassade auf das Dachgeschoss übergegriffen, betonte er.



Ohnehin war die Brandsituation von vorne herein suspekt. Denn das Feuer war an zwei Stellen gleichzeitig ausgebrochen: in einem Wäschekorb auf einem Trockner und auf dem Sofa, auf dem das leblose Opfer schlussendlich gefunden worden war.



Überdosis Medikamente im Saft

Charly L. hatte den Abend mit seinem Bruder verbracht, bis dieser ihm, den Ermittlungen zufolge, einen Fruchtsaft zu trinken gab. In diesem hatte Eric L. insgesamt 20 Tabletten eines Schlafmittels aufgelöst. Das ist das Achtfache einer toxischen Dosis, wurde Gericht festgehalten.



Doch daran sollte Charly L. am frühen Morgen des 20. Dezember 2014 nicht sterben. Wie ein Gerichtsmediziner ausführte, hatte das Opfer nämlich deutliche Rußablagerungen in den Lungen und es gab auch ein für einen Erstickungstod typisches Ödem.



Der heute 27-jährige und nach seiner Festnahme geständige Täter soll sich der Kriminalpolizei zufolge noch vor der Brandstiftung bemüht haben falsche Spuren zu legen. In dem er über das Facebook-Profil seines Bruders Mitteilungen wie „Over“, „Byebye“ und „totunglücklich“ postete, sollte im Nachhinein der Eindruck entstehen, dieser habe Selbstmord begangen.



Diese Darstellung vertrat er zudem auch gegenüber von Bekannten und auch gegenüber der Polizei. Zudem wies er auch auf die schwierige Beziehung zwischen seinem Bruder und dessen Freundin hin.

Eric L. machte sich allerdings auch sehr schnell verdächtig. So entpuppten sich mehrere seiner Aussagen gegenüber der Mordermittler bereits sehr früh als falsch. So etwa, seine Angaben dazu, wie er vom Brand an der Place Stalingrad erfahren habe.



Neid und Hass



Nach seiner Inhaftierung sprach Eric L. gegenüber zwei psychiatrischen Gutachtern, die ebenfalls in der gestrigen Sitzung der Kriminalkammer zu Wort kamen, von einer schwierigen Kindheit. Er habe stark unter der Scheidung seiner Eltern gelitten, die sich trennten, als er sechs Jahre alt war. Seine Mutter sei Alkoholikerin gewesen und sein älterer Bruder Charles habe ihn über Jahre hinweg drangsaliert. Dieser sei ihm zudem stets in der Familie bevorzugt worden.



Im Jahre 2007 habe der Bruder einmal versucht, ihn mit Schlafmitteln zu vergiften. Deswegen habe er damals eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Doch wie die vorsitzende Richterin klarstellte gibt es dazu weder bei dem genannten Krankenhaus noch bei der Krankenkasse Aufzeichnungen – genau wie für einen einwöchigen Klinikaufenthalt nach einem Selbstmordversuch im Jahr 2013.



Den Psychiatern gegenüber habe er einen über Jahre hinweg gewachsenen und abgrundtiefen Hass als Motiv für den Mord an seinem Bruder genannt.



Der wahre Hintergrund der Tat ist den Erkenntnissen der Ermittler allerdings eher bei einer Erbschaft in Höhe von mehr als 500 000 Euro zu suchen. Die Beweggründe für den Mord wird das Gericht in den noch anstehenden Sitzungen weiter vertiefen.



Das Verfahren gegen Eric L. und gegen Alessandro S., der beschuldigt wird, Eric L. nach dem Mord ein falsches Alibi geliefert zu haben, wird am Donnerstagnachmittag fortgeführt.