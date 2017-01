(SH) - Tag für Tag stehen Gefängniswärter in engem Kontakt zu Häftlingen. Welche Risiken diese Arbeit bergen kann, musste am 23. August 2015 ein Beamter der Haftanstalt in Schrassig erfahren.

Gemeinsam mit einem Kollegen bringt er den Neuankömmling Brahim B. zum Gefängnisarzt. Die Untersuchung, die am Vortag noch verweigert worden war, verläuft zunächst einwandfrei, dann erklärt der Mediziner dem Algerier, dass er sich demnächst einer Blutanalyse unterziehen müsse. Brahim B. ist nicht einverstanden. Er will sein Blut nicht abgeben und tickt aus.



Die Gefängniswärter, die während der ärztlichen Untersuchung vor der offenen Tür warten, treten zum Schutz der Mediziner ins Zimmer ein. Den Häftling können sie jedoch nicht auf Anhieb überwältigen. Denn Brahim B. hat zwischenzeitlich auf das Telefon, das sich auf dem Tisch befindet, eingeschlagen und nach einem Locher gegriffen. Mit diesem will er erst einen Pfleger angreifen, dann schlägt er ihn jedoch einem der Gefängniswärter an den Kopf. Es kommt zu einer Rangelei. Der Gefangene spricht nicht nur Drohungen aus, er greift auch nach dem Telefonkabel und versucht, den Wärter hiermit zu erdrosseln. "Durch die Rangelei waren wir auf die Trage gefallen. Auf einmal merkte ich, dass ich kaum Luft bekam und ein Kabel um meinen Hals gewickelt war", so das Opfer.

Einer gegen fünf



Der zweite Beamte und das Ärzteteam kommen dem Wärter zur Hilfe, merken jedoch, dass immer wieder Druck auf das Kabel ausgeübt wird. Dennoch gelingt es ihnen, ihren Kollegen zu befreien. "Weniger als 30 Sekunden dauerte der Zwischenfall", so einer der Zeugen.

Am Dienstag musste sich der Algerier, der sich illegal in Luxemburg aufhielt, wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Er sei am Tag der Tat in keiner guten Verfassung gewesen. Dass er schnell aufbrausend reagiert, bestätigte der psychiatrische Gutachter. Auch vor der Richterin wirkte er gereizt. Er wisse nicht, wie er an das Kabel gekommen sei, erklärte er, gab dann aber zu, es zweimal um den Hals des Wärters gewickelt zu haben, damit dieser ihn loslasse. Er sei alleine gegen fünf Personen gewesen.



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft gab an, dass es aufgrund der geringen Zeitspanne, innerhalb welcher sich die Tat abwickelte, zweifelhaft sei, dass man von einer Tötungsabsicht sprechen könne. Wegen Körperverletzung und Drohungen forderte er dennoch eine Haftstrafe von vier Jahren.



Das Urteil ergeht am 9. Februar.







