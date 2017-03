(str) - Viel Ego und wenig Verstand führten wohl dazu, dass aus dummem Gerede in den frühen Morgenstunden des 29. Mai 2016 um ein Haar tödlicher Ernst wurde. Eine 20-jährige Frau war in der Rue de Hollerich mit einem Küchenmesser niedergestochen worden. Sie überlebte ihre Verletzungen nur mit knapper Not.



Mit zerbrechlicher Stimme schilderte sie am Donnerstag im Prozess um den Mordversuch die Umstände, die zur Tat geführt hatten: Böse Zungen hatten Wochen zuvor Gerüchte gestreut, sie habe versucht Ana Paula L. den Freund auszuspannen. Doch tatsächlich habe sie nie ein Wort mit Jonathan L. – der ebenfalls unter Anklage steht – gesprochen.

Der 35-Jährige erwies sich zudem nicht gerade als Gentleman: Bei einer ersten Konfrontation in jener Nacht habe er zwar eingeräumt, die junge Frau gar nicht zu kennen, dies allerdings nicht ohne sie aufs Übelste zu beleidigen.

Seine Freundin, Ana Paula, unterließ es denn auch nicht, Jonathan daran zu erinnern, dass er angekündigt hatte, der angeblichen Nebenbuhlerin Prügel zu verpassen, falls sie ihm über den Weg laufe. Und die junge Frau erhielt tatsächlich, als sie sich nach der ersten verbalen Auseinandersetzung umdrehte, einen Schlag ins Genick – von wem, blieb unklar.



Auf Worte folgten Schläge



Das spätere Opfer ließ dies nicht auf sich beruhen. Auf giftige Worte folgte ein kurzes aber handfestes Gerangel auf dem Parkplatz vor der Diskothek. Als Ana Paula zehn Minuten später mit zwei Männern auf sie zugekommen sei, sei sie noch wütender geworden, so das Opfer. Wie es schlussendlich zum Messerstich kam, bekam die junge Frau allerdings im Getümmel nicht mit.

Ihre beste Freundin, die am Donnerstag ebenfalls als Zeugin aussagte, hatte zumindest das Messer vor der Tat noch in der Hand von Ana Paula gesehen – und wie der Türsteher es ihr wenige Augenblicke danach abnahm.



Auf Antrag der Verteidigung werden am Dienstag weitere Zeugen angehört.