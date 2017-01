(SH) - Obwohl sie ihre Verwicklung in den Überfall auf das Cartier-Geschäft in der Hauptstadt stets abgestritten hatten, drohen Kanstantin U. und Renatas B. Haftstrafen von zwölf Jahren.



Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft besteht nämlich kein Zweifel daran, dass die beiden Angeklagten an der Planung der Tat beteiligt waren. Am 29. März 2013 waren 39 Uhren der Edelmarke in einem Wert von über 400 000 Euro gestohlen worden. Der Überfall, an dem den Bildern der Überwachungskameras nach mindestens vier Männer beteiligt waren, hatte weniger als eine Minute gedauert.



Am Tattag sowie am Tag zuvor waren die Handys der beiden Angeklagten, die sich seit längerem kennen sollen, in unmittelbarer Nähe der Boutique geortet worden. Dass die beiden Angeklagten an der Planung der Tat beteiligt waren, würde nicht zwangsweise bedeuten, dass sie auch während des Überfalls selbst in dem Geschäft waren, erklärte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft weiter.



„Strippenzieher“ einer Bande

Man müsse die Tat jedoch mit den Ermittlungen aus dem Ausland in Verbindung setzen. 2013 waren in Deutschland mehrere Schmuckgeschäfte nach ähnlichem Modus operandi überfallen worden. Im Rahmen dieser Vorfälle waren die Angeklagten von Zeugen belastet – und schlussendlich auch verurteilt – worden. Demnach gelten Kanstantin U. und Renatas B., die am 15. November 2013 in Berlin festgenommen worden waren, als „Strippenzieher“ einer osteuropäischen Bande.



Die Anwälte der Angeklagten hatten unterdessen Zweifel an der Beteiligung ihrer Mandanten an dem Überfall in Luxemburg aufkommen lassen. Einige Puzzlestücke würden fehlen und es wäre nicht richtig, den Überfall in Luxemburg mit jenen aus dem Ausland in Verbindung zu setzen.



Das Urteil wird am 2. Februar gesprochen.

