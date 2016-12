(SH) - Er habe Kenntnis gehabt, dass ein Überfall geplant war, sei selbst jedoch nicht an der Tat beteiligt gewesen, erklärte Renatas B. den Richtern am Donnerstag. Der Litauer muss sich derzeit ebenso wie Kanstantin U. wegen seiner möglichen Verwicklung in den Überfall des Cartier-Geschäftes in der Hauptstadt vom 29. März 2013 verantworten. Damals hatten mindestens vier Täter die Boutique überfallen und 39 Uhren im Wert von über 400.000 Euro gestohlen.



Ein Bekannter hätte ihn gefragt, ob er an dem Überfall teilnehmen würde. Dies habe er jedoch abgelehnt, nachdem er erfahren hatte, dass das Geschäft von einem Sicherheitsbeamten überwacht werde. Dennoch hielt er sich weiter in Luxemburg auf - auch in der Nähe von Cartier. Dies erkläre, warum sein Telefon dort geortet werden konnte. Auch habe er vor dem Überfall Kontakt mit der Sturmhaube, der Kappe und der Perücke gehabt, die nach dem Überfall gefunden wurden. Er habe die Sachen anprobiert, deshalb sei seine DNS zu finden gewesen.

Verbindung zu Taten im Ausland



Auch Kanstantin U. hatte alles abgestritten. Er sei im März 2013 nicht in Luxemburg gewesen. Auch erkannte er sich nicht auf dem Bild, das einen Kunden zeigt, der sich am Vortag des Überfalles im Schmuckgeschäft befand, wieder. Das Handy, das ihm von den Ermittlern zugeordnet worden und an den Tagen des Überfalls in der Nähe des Cartier-Geschäftes geortet worden war, hätte er erst nach der Tat von Renatas B. erhalten. Er selbst habe Shoppingtouren für weißrussische Touristen geführt. Deshalb habe er sich in Westeuropa aufgehalten.



Der Überfall in Luxemburg soll in Verbindungen mit mehren ähnlichen Taten in Deutschland stehen. Auch ein Überfall auf ein Schmuckgeschäft in Paris könnte von der gleichen Bande von Osteuropäern durchgeführt worden sein. Die beiden in Luxemburg angeklagten Männer waren im November 2013 in Berlin festgenommen worden.

Der Prozess wird am 5. Januar fortgeführt.



