(str) - Mit der Auswertung der Telefondaten der beiden Beschuldigten hat sich die Kriminalkammer am Dienstagvormittag im Prozess um den Mord an einem 30-jährigen Mann in Esch/Alzette befasst.



Das Opfer war von seinem eigenen Bruder mit Medikamenten vergiftet und anschließend in der eigenen Wohnung verbrannt worden. Insbesondere für den angeklagten Mittäter, der dem Täter ein falsches Alibi erteilt hatte und ihm bei der Flucht half, könnten sich die Erkenntnisse aus dem Kurzmitteilungsverkehr zwischen den beiden Komplizen als belastend erweisen. Die Frage stellt sich, inwieweit dieser in die Mordpläne eingeweiht war.



Am Donnerstagnachmittag wird der Prozess weitergeführt.