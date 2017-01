(str) - „Das, was ich getan habe, war eine Sauerei, die ich nicht mehr rückgängig machen kann“, meinte der wegen Brudermordes angeklagte Eric L. am Donnerstag zu Beginn seiner Anhörung. „Und immer noch verfolgen die Bilder mich.“ Doch falls er damit auf das Mitgefühl der Vorsitzenden Richterin hoffte, war er schief gewickelt.

„Das schadet Ihnen nichts und ich hoffe, dass Sie sie auch nie wieder vergessen“, unterbrach sie den Angeklagten. „Denn auch wir haben die Fotos vom Tatort gesehen. Mit derartigen Dingen werden Sie bei uns kein Mitleid hervorrufen.“



In der Verhandlung berief sich Eric L. auf die zweite von mehreren Varianten seiner Aussagen gegenüber von Kripo und Untersuchungsrichter: Er habe eigentlich geplant, sich selbst zu töten. Er sei am Abend des Geschehens zu seinem Bruder gegangen, um sich von dem zu verabschieden.

Irgendwann habe er dann aber die Kontrolle verloren und dem verhassten Bruder den mit Dominal und Temesta versetzten Mangosaft zu trinken gegeben.



"Gaange, wéi et als gaangen ass"



Charly L. sei dann bereits nach wenigen Schlucken unwohl geworden. Er sei aufgestanden und in der Küche ohnmächtig geworden. Eric L. will ihn dort noch in eine stabile Seitenlage gelegt haben. „Dunn ass et alt gaangen, ewéi et gaangen ass“, erzählte er mit stockender Stimme in der Verhandlung.



Als die Richterin nachhakte, erklärte Eric L., er habe nur noch einen einzigen Gedanken gefasst: „Deen do muss fort.“ Deshalb habe er auch davon abgesehen, einen Notarzt zu rufen.



Aus reiner Panik habe er dann Feuer gelegt. Wo zuerst, ob auf dem Wäschetrockner oder auf der Couch, auf die er seinen Bruder getragen hatte, wisse er nicht mehr. Nach der Brandstiftung sei er weggelaufen.



Er sei nie davon ausgegangen, mit dem Mord durchzukommen, erklärte Eric L. Doch das ließ die Richterin nicht gelten. Das habe sich in den Tagen nach der Tat ganz anders dargestellt, als er mit allen Mitteln versucht habe, seinen Bruder als schlechten Menschen und dessen Tod als Selbstmord darzustellen. Zudem hätte er für den eigenen Selbstmord wohl kaum ein anonymes Handy angeschafft, um Spuren zu verwischen.



Spezialeinheit stoppte Flucht



Die Aussagen des Angeklagten beinhalteten jedoch noch andere Unstimmigkeiten: So bestritt Eric L., dass er vor der Kriminalpolizei flüchten wollte, als er an der Autobahngrenze auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen von der Spezialeinheit der Polizei gestoppt wurde. Dabei dürfte die Dominikanische Republik kein Zufallsziel gewesen sein. Denn er hatte offenbar recherchiert, dass dieses Land kein Auslieferungsabkommen mit Luxemburg hat.



Genau wie vor ihm sein mutmaßlicher Komplize Alessandro S. lieferte Eric L. sich hitzige Diskussionen mit der Vorsitzenden Richterin. Alessandro S. – übrigens ein Ex-Polizist aus Italien – bemühte sich, quasi jedes einzelne Gespräch, das er über Snapchat mit Eric L. geführt hatte, ins rechte Licht zu rücken – um zu beweisen, dass er nichts von der Mordtat von Eric L. wusste.



Auch habe er Eric L. nicht bei einer Flucht ins Ausland helfen wollen. Eric L. habe ihm erzählt, er werde regelrecht von der Polizei belästigt, ohne dass es dafür einen Grund gebe. Alessandro S. meinte, etwas Urlaub werde ihm gut tun, bevor er sich wieder mit dem dramatischen Tod seines Bruders auseinandersetzen musste.



Bei der Anhörung zeigte sich zudem, dass Alessandro S. von der Mutter 180 000 Euro erhalten und möglicherweise ergaunert hat – um sich in Luxemburg eine Wohnung zu kaufen. Die Staatsanwaltschaft dürfte sich in einem getrennten Verfahren damit befassen. Der Mordprozess wird heute Vormittag weitergeführt.