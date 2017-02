(mth) - Der Fehler hätte theoretisch im schlimmsten Fall zu einer atomaren Katastrophe führen können, und er blieb 30 Jahre lang unentdeckt. Am 21. Dezember 2011 bemerkten Techniker des Atommeilers Cattenom, dass etwas mit den Wasserzuleitungen der Brennelementelager der Reaktorblöcke 3 und 4 nicht stimmte.



Ein Sicherheitsventil, das im Fall einer Fehlfunktion verhindern sollte, dass das Wasser aus der Leitung aus- statt einläuft, fehlte schlicht und einfach. Offenbar war es bei beiden Becken beim Bau nicht installiert worden. Im Ernstfall, etwa bei einer falschen Bedienung der Zulaufventile, hätte dies dazu führen können, dass die Becken sich vollständig geleert hätten.

Überraschung bei der Post-Fukushima-Inspektion



Ein katastrophaler Vorgang, denn das Wasser in dem Becken ist dazu da, die radioaktiven Brennstäbe zu kühlen. Bei einem Leck hätten diese sich übermäßig erhitzen und eine Explosion auslösen können, bei der große Mengen an Radioaktivität freigesetzt worden wären, ähnlich wie es bei der Katastrophe im japanischen Fukushima passierte.

Ironischerweise wurde der Fehler bei einer so genannten „Post-Fukushima“-Inspektion entdeckt, die in Frankreich nach dem Unfall in allen Atomzentralen durchgeführt wurde.

Ein Bündnis dreier französischen Anti-Atomkraft-Vereinigungen erstattete nach Bekanntwerden des Vorfalls im Februar 2012 Anzeige gegen den Betreiber des Atommeilers EDF. Dieser habe nicht nur gegen das französische Umweltschutzgesetz verstoßen, indem er zwei Reaktoren ohne eine wichtige Sicherheitsvorrichtung betrieben habe, sondern zudem versäumt, den Vorfall unverzüglich bei der französischen Atomaufsichtsbehörde „Autorité de sûreté nucléaire“ (ASN) zu melden, so der Vorwurf.

Damit habe sich EDF mehrerer Übertretungen der Betriebsvorschriften sowie eines Umweltdeliktes strafbar gemacht. Die drei Vereinigungen „Réseau sortir du nucléaire“, „France nature environnement“ und „Mirabel-LNE“ traten dabei als Zivilkläger auf und verlangten jeweils 5 000 Euro als Entschädigung.

Sicherheitsmangel oder Konstruktionsfehler?

Der Fehler, den EDF fast 30 Jahre nach der Inbetriebnahme des AKW Cattenom entdeckte, betraf eine Sicherheitsvorrichtung, die ein unbeabsichtigtes Entleeren der Wasserbecken verhindern sollte, in denen die Brennelemente gelagert und gekühlt werden.

Während des Prozesses im November 2015 unterstrichen Sicherheitsexperten der ASN die Schlüsselrolle der fehlenden Sicherheitsvorrichtung an den beiden Lagerbecken. Es handele sich um die einzige passive Sicherheitsmaßnahme, die im Fall eines Versagens der übrigen Notfallsysteme ein Trockenlaufen der Lagerbecken verhindern könne.

Der Anwalt des Betreibers EDF dagegen versuchte, die Bedeutung der fehlenden Vorrichtungen herunterzuspielen - es gebe an den Becken zahlreiche redundante Sicherheitsvorkehrungen, die ein Auslaufen zuverlässig verhindern würden. Die Richter des Bezirksgerichts in Thionville (F) gaben schließlich EDF Recht und wiesen die Klage im Dezember 2015 ab.

In ihrer Urteilsbegründung hieß es einerseits, dass die festgestellten Übertretungen zwar gegeben, aber mittlerweile verjährt seien. Ein Delikt gegen das Umweltgesetz liege des Weiteren nicht vor, da es sich bei den festgestellten Mängeln nicht um einen Fehler des Betreibers, sondern um einen Konstruktionsfehler beim Bau der Atomzentrale gehandelt habe.

Am Freitagmorgen fand der Berufungsprozess vor dem Appellationshof in Metz (F) statt. Die Sprecherin von „Sortir du nucléaire“, Charlotte Mijeon, sprach von einer „schwer nachvollziehbaren Entscheidung der Richter in erster Instanz“. Der Anwalt der Zivilkläger bestritt zudem, dass die Verjährungsfrist bei den Verstößen abgelaufen sei, da die Jurisprudenz in vergleichbaren Fällen eine Aussetzung der Frist bewirkt habe.



Der Anwalt der Verteidigung sowie der Vertreter der Staatsanwaltschaft ließen allerdings keinen Zweifel an ihrer Position, dass EDF für den Vorfall nicht mehr zu belangen sei. Das Urteil am 7. April könnte demnach erneut zugunsten des Energiekonzerns ausfallen.