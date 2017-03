(NiM) - "Dee leschte mecht d'Luucht aus an d'Dir zou", so stand am Samstag in Vianden auf einem Spruchband zu lesen, das vor der BCEE-Filiale in die Höhe gehalten wurde. Rund 70 Bürger waren der Aufforderung von Nico Walisch und Pol Hoffmann gefolgt, gegen die Schließung der Filiale zum 1. Juli zu protestieren.

Viele Viandener befürchten, dass ihre Stadt zur Servicewüste wird ...