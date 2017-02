(jag/mth) - Nach dem Zugunglück in Bettemburg gab es zum Teil heftige Kritik von Seiten der französischen Eisenbahnergewerkschaften. Man habe Angst, das luxemburgische Netz zu benutzen, es sei unsicher, hieß es.

Es wurde zum Boykott aufgerufen. Ein Boykott, der ohnehin ins Leere gelaufen wäre, da die Strecke zwischen Luxemburg und Thionville voraussichtlich bis Montag gesperrt bleiben wird. „Da wollten sich wohl einige Gewerkschaftsdelegierte wichtig machen“, so Eric Vautrin, Sprecher der französischen „Cfdt des cheminots“.

Es handelt sich um eine normale Prozedur nach Zwischenfällen, welche die Sicherheit in Frage stellen. Wir verlangen dann Erklärungen, damit sichergestellt ist, dass eventuelle Gefahrenstellen beseitigt sind.“ Laut Vautrin würde die regionale SNCF-Direktion die Delegierten kurzfristig in einer Informationsversammlung briefen.

Bausch telefoniert mit seinem Amtskollegen in Paris

Ein „sehr gutes Telefongespräch“ hatte indes Infrastrukturminister François Bausch mit seinem französischen Amtskollegen Alain Vidalies. Prinzipielle Unterschiede in der Bewertung der Sicherheitskultur in beiden Ländern gebe es keine und der französische Transportminister habe in Absprache mit der SNCF-Generaldirektion sichergestellt, dass der Bahnverkehr zwischen beiden Ländern bald wieder aufgenommen würden. Dies dürfte letzten Informationen der CFL zufolge am Dienstag der Fall sein, nachdem die Reparaturarbeiten am Montag abgeschlossen sein sollen.

Druck bei Einführung von ETCS



Laut Vidalies sei der Boykottaufruf von „einzelnen Gewerkschaftselementen“ ausgegangen und in Wahrheit werde auf beiden Seiten der Grenze eng zusammengearbeitet. François Bausch machte sich zudem für eine beschleunigte Homologierung des ETCS-Systems auf französischer Seite stark, damit die CFL das System bald auch jenseits der Grenze einsetzen könne.

Paris muss die luxemburgischen Züge zuerst genehmigen. Dieser Prozess soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein. Erst am vergangenen Montag hatte die zuständige Behörde EPSF die Genehmigung für die Linie von Rodange bis Longwy ausgestellt.

Bausch zeigte sich angesichts der Kritik seitens der französischen Eisenbahner ungehalten. „Wir haben in den letzten Jahren zig Millionen Euro in die Sicherheit investiert. Wir sind das einzige europäische Land, das flächendeckend mit ETCS funktioniert.“ Insgesamt würde der Ausbau des Sicherheitssystems auf europäischen Gleisen nur schleppend vorankommen. Er wolle nun auch bei der EU-Kommission diesbezüglich Druck machen.

„Dass es menschliches Versagen war, ist ein Fakt“

Bausch gab zudem zu verstehen, dass die Fahrtenschreiber des Unglückszugs Aufschluss über die Unglücksursache geben würden: „Ich vertraue darauf, dass die Justiz ihre Ermittlungen schnell vorantreiben wird. Dass es menschliches Versagen war, ist ein klarer Fakt. Nun müssen wir herausfinden, unter welchen Umständen es zu diesem Versagen kam.“