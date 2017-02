(jag) - Nach dem Zugunglück in Bettemburg gab es zum Teil heftige Kritik von Seiten der französischen Eisenbahnergewerkschaften. Man habe Angst, das luxemburgische Netz zu benutzen, es sei unsicher, hieß es. Es wurde zum Boykott aufgerufen. Ein Boykott, der ohnehin ins Leere läuft, da die Strecke zwischen Luxemburg und Thionville voraussichtlich bis Montag gesperrt bleiben wird. "Da wollten sich wohl einige Gewerkschaftsdelegierte wichtig machen", so Eric Vautrin, Sprecher der französischen "Cfdt des cheminots".

"Es handelt sich um eine normale Prozedur nach Zwischenfällen, welche die Sicherheit in Frage stellen. Wir verlangen dann Erklärungen, damit sicher gestellt ist, dass eventuelle Gefahrenstellen beseitigt sind." Laut Vautrin würde die regionale SNCF-Direktion die Delegierten kurzfristig in einer Informationsversammlung briefen. "Wenn die Informationen stichhaltig sind, werden wir wieder fahren," so Vautrin.



Das gleiche Prozedere würde man auch beantragen, wenn es in Frankreich zu einem Zwischenfall käme. "Wir wissen, dass das luxemburgische Netz nicht potenziell unsicherer ist als das französische. Wir wollen aber jegliches Risiko vermeiden."

Bausch telefoniert mit Paris



Infrastrukturminister François Bausch wird indes noch am Nachmittag ein Gespräch mit dem französischen Transportminister Alain Vidalies führen. "Wir wollen klar stellen, dass wir in puncto Sicherheit grenzüberschreitend zusammen arbeiten und dass es keine Divergenzen gibt."

Alllerdings könnte sich Bausch eine Beschleunigung der Homologierungsprozedur für das neue ETCS-System vorstellen. Paris muss die luxemburgischen Züge für diese Strecke genehmigen. Dieser Prozess soll im Laufe dieses Jahres abgeschlossen werden. Erst am vergangenen Montag hatte die zuständige Behörde EPSF die Genehmigung für die Linie von Rodange bis Longwy ausgestellt.

Bausch zeigte sich angesichts der Kritik seitens der französischen Eisenbahner ungehalten. "Wir haben in den letzten Jahren zig Millionen Euro in die Sicherheit investiert. Wir sind das einzige europäische Land, das flächendeckend mit ETCS funktioniert." Insgesamt würde der Ausbau des Sicherheitssystems auf europäischen Gleisen aber nur sehr schleppend vorankommen.