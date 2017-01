"Media & Me – Backstage bei Medienberufen" ist ein Projekt von 23 (Medien-) Unternehmen und Institutionen aus dem Saarland, der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, aus Lothringen und Luxemburg. Ziel des Projektes ist es, jungen Erwachsenen der Großregion in sieben mehrtägigen Modulen einen Einblick in verschiedene Medienberufe zu geben, ihnen bei der Berufsorientierung zu helfen und erste praktische Übungen unter professioneller Anleitung zu ermöglichen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zudem die Unterschiede der Medienlandschaften in der Großregion kennenlernen und herausarbeiten. Außerdem werden medienrechtliche und medienethische Fragestellungen besprochen.

Bis zum 31. Januar 2017 können sich Interessenten aus der Großregion mit einem Motivationsschreiben, Video- oder Audiobeiträgen oder auf andere kreative Weise beim MedienNetzwerk SaarLorLux e.V. für eine Teilnahme am grenzüberschreitenden Projekt bewerben.

Schirmherr ist der Chefsprecher der Tagesschau



Media & Me steht unter der Schirmherrschaft von Jan Hofer, Chefsprecher der Tagesschau. In einem modularen Schulungssystem werden die Nachwuchsjournalisten im Verlauf eines Jahres auf die unterschiedlichen Herausforderungen des Journalistenberufs in unserer Großregion vorbereitet:

Radio: Audio-Produktion, Interview, Moderation

Print: Redaktionsabläufe und Lokalberichterstattung Crossmedial: Medienlandschaft in der DG Belgien – ein Land, viele Kulturen Crossmedial: Medienlandschaft in Luxemburg – ein Land, viele Sprachen Crossmedial: Medienlandschaft in Frankreich – Herausforderungen der grenzüberschreitenden Berichterstattung TV: Die Welt des Fernsehens (TV Journalismus) Marketing und Medienrecht | Sprechtraining

"Media & Me - Backstage bei Medienberufen" bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit hinter die Kulissen verschiedener Medienunternehmen und deren Berufsfelder zu blicken und die eigenen Stärken und Vorlieben zu entdecken.

Luxemburger Medien beteiligen sich an dem Projekt



An dem grenzüberschreitenden Projekt beteiligen sich in Luxemburg Lëtzebuerger Journal, Luxemburger Wort, tageblatt, Radio Ara / Graffiti sowie radio 100,7 und die Union des Journalistes Luxembourg (UJL). Medienpartner im Saarland sind u.a. die Landesmedienanstalt Saarland, Radio SALÜ, die Saarbrücker Zeitung und der Saarländische Rundfunk. In der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens beteiligen sich u.a. 100‘5 – Das Hitradio, das belgische Rundfunkzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft und die Grenz-Echo AG. In Lothringen beteiligt sind Mosaik – Télévision sans frontière und Radio Mélodie.

Die Partner leisten mit dem Projekt zur Sensibilisierung des Nachwuchses einen Beitrag zur Sicherung und zum Ausbau des Medienstandortes Großregion.



http://www.media-and-me.de