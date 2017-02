(m.r.)-„Der aktuelle Sozialkundeunterricht ist nicht ausreichend, um den Schülern ein vollständiges Verständnis der EU zu liefern. Das Thema muss in den Schulen interaktiver behandelt werden“, betont Stefano D'Agostino, der Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Luxemburg. Ein Schulprojekt des Informationsbüros soll nun mehr EU auf den Lehrplan bringen. Allerdings gibt es noch kein ausgearbeitetes Konzept.

Die Initiative steckt noch in den Kinderschuhen. Deshalb sei die Umsetzung auch noch nicht ganz klar. Im Laufe des Schuljahres sollen konkretere Pläne zusammen mit den Lehrkräften ausgearbeitet werden. Grundsätzlich bleibe es aber den Lehrern und den Schulen überlassen, wie sie das Vorhaben umsetzen wollen.



Unter anderen sei geplant, Veranstaltungen, wie etwa Diskussionsrunden mit EU-Parlamentsabgeordneten, in den Schulen zu organisieren. Zudem sollen die am Schulprojekt teilnehmenden Unterrichtskräfte ihre Schüler zu sogenannten „Junior Ambassadors“ rekrutieren.



„Diese Schüler übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Sie können an der Organisation verschiedener Veranstaltungen, wie zum Beispiel einer Diskussionsrunde mit einem Europa-Parlamentsabgeordneten mitwirken“, so D'Agostino.



Mit Flyern zum mündigen EU-Bürger

Es sei wichtig, den Schülern eine Informationsplattform zu bieten. Um am Projekt teilnehmen zu dürfen, müssen die Schulen aus diesem Grund einen Informationsstand errichten. Dort stelle man den Jugendlichen entsprechende Broschüren zur Verfügung. Der Stand solle allerdings auch als Treffpunkt für die Jugendlichen dienen, so D'Agostino. Auf die Frage hin, ob die Informationsverbreitung über Flugblätter noch zeitgemäß sei, meinte der Direktor des Informationsbüros, Christoph Schroeder: „In Schulen lassen sich Informationen immer noch am besten in Papierform verbreiten. Ein PDF herunterzuladen, ist umständlicher“. Die notwendigen Broschüren und Flyer erhalten die Schulen vom Informationsbüro des Europaparlaments.



Zudem werden die Lehrer mit zusätzlichem Unterrichtsstoff ausgestattet. Bereits erprobtes Material aus den Niederlanden diente dabei als Vorlage.

Finanzielle Zuschüsse erhalten die Schulen für die Teilnahme am Projekt allerdings nicht. Lediglich logistische und materielle Unterstützung leistet das Informationsbüro.



„Wir bieten den Lehrern Fortbildungen an und helfen gegebenenfalls bei der Planung der Veranstaltungen“, so D'Agostino.

Vollkommen neu ist die Initiative allerdings nicht. 2015 nahmen bereits 105 Schulen aus sechs verschiedenen europäischen Ländern daran teil. Für Luxemburg ist das Projekt allerdings absolutes Neuland.



Personalmangel hätte das Informationsbüro bisher davon abgehalten an dem Projekt teilzunehmen, erklärt der Direktor des Büros Christoph Schroeder. Neun Sekundarschulen haben sich bereit erklärt, Botschafterschulen des Europäischen Parlaments zu werden. Fünf weitere interessieren sich für eine Teilnahme im nächsten Jahr. Die Veranstalter erhoffen sich noch weiteren Zulauf.

Der Kommentar: In den Händen anderer

Von Maximilian Richard

Die Initiative des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Luxemburg will mehr EU auf den Lehrplan bringen – in Zeiten von vermehrter EU-Skepsis grundsätzlich eine gute Idee. Unzählige Materialien werden den Lehrern zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.



Ob Broschüren und Flyer heutzutage Jugendlichen noch Lust auf mehr machen oder eher im Mülleimer landen, darüber lässt sich zumindest streiten. Genaue Richtlinien für die weitere Umsetzung des Projektes gibt es nicht. Lediglich ein Europabezug muss bei den organisierten Veranstaltungen vorhanden sein. Das Erlernen eines kritischen Umgangs mit dem Thema EU ist jedoch wichtig. Insbesondere im Hinblick auf die Europa-Parlamentswahlen in zwei Jahren, bei denen viele Schüler zum ersten Mal wählen werden. Dafür braucht es allerdings mehr als nur eine gute Idee, viele Blätter, buntes Papier und blindes Vertrauen in die Lehrkräfte.