Wie Goodyear am Samstag in einem Schreiben mitteilt, habe man am Freitag bei der Reifenfirma einen Schmierfilm im Wasser des Abflusskanals entdeckt. Es sei aber kein Öl in die Attert gelangt, heißt es weiter.



Goodyear meldet auch, die Werksfeuerwehr habe sofort einen Damm im Abflusskanal aufgebaut und das Wasserwirtschaftsamt Wasserproben entnommen. Die Tests sollen zeigen, von wo genau das Öl ausgetreten ist.



Erst im Frühling 2016 hatte Goodyear mit Öllecks zu kämpfen. Damals waren rund 200 Liter Öl ausgetreten.



