126 Jahre nach ihrer Gründung wird die Privatschule „Fieldgen“ ab dem kommenden Schuljahr auch Jungen aufnehmen. Das Internat bleibt weiterhin den Mädchen vorbehalten. Am Donnerstagmorgen informierte die Direktion in einem Videoclip auf ihrer Homepage über die große Neuerung.



Bislang stand das christlich geprägte Lyzeum im hauptstädtischen Bahnhofsviertel nur Mädchen offen. Schülerinnen der 7e können ab der nächsten Rentrée allerdings wählen, ob sie in einer gemischten Klasse unterrichtet werden wollen oder nicht.



Aktuell 1 400 Schülerinnen



Gegründet wurde die „Ecole privée Fieldgen“ im Jahr 1891 von den Schwestern der Christlichen Lehre. Die Schule steht aktuell allen Mädchen offen, gleich welcher sozialen, religiösen oder ethnischen Herkunft. In diesem Schuljahr wird sie von rund 1 400 Schülerinnen besucht, wovon 860 die luxemburgische Nationalität haben.



In der Lehranstalt, die über die vergangenen Jahrzehnte aufgrund des großen Zulaufs immer wieder baulich erweitert wurde, werden der klassische und technische Sekundarunterricht sowie das „enseignement préparatoire“ angeboten.



Schuldirektorin Renelde Urbain freut sich auf die nächste Rentrée.

„Wir erwarten uns nicht, dass wir überrannt werden“, sagt die Direktorin in Bezug auf das Interesse des männlichen Geschlechts. Vielmehr meint sie, dass sich die Nachfrage langsam und stetig entwickeln wird. Schließlich sei dies auch der Fall in anderen Lyzeen gewesen, welche die Türen für Jungen resp. Mädchen öffneten.

Im September wird also ein neues Kapitel in der Geschichte der Schule aufgeschlagen. Dennoch wird es nicht zum ersten Mal sein, dass Jungen hier die Schulbank drücken. Anfang dieses Jahres, vom 9. bis 20. Januar, kam es auf einer 11e-Klasse zu einem Schüleraustausch mit dem „Lycée technique privé Emile Metz“ in Dommeldingen, der laut Urbain auf beiden Seiten sehr zufriedenstellend verlaufen sei.



