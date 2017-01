Der Wechsel ins Neue Jahr - an und für sich eine Gelegenheit, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken oder zumindest an Besserung zu glauben - wird 2017 von dem blutigen Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul überschattet. Der Anschlag mit 39 Toten dominiert die Titelseiten der Tagespresse am ersten Erscheinungstag des Jahres. Dramatischer als mit diesem Blutbad hätte das Jahr wohl kaum beginnen können.

Von einer "neuen Ära" spricht Leitartikler Pierre Sorlut im Luxemburger Wort ...