(str) - „In einem Satz wie in Hunderten“, erklärt der Minister für Innere Sicherheit, Etienne Schneider, „Herr Neuens hat eine kritische Ansicht zu Papier gebracht. Das ist sein gutes Recht. Aber er hätte diese an seinen Generaldirektor richten müssen, oder zumindest an seinen Minister. Er aber, hat ihn an die Gewerkschaften gegeben. Und das ist etwas, das nicht geht. Ein hoher Beamter auf einer wichtigen Position, der kann nicht aus dem Team der Generaldirektion ausscheren.“



So bringt Schneider die Causa Neuens auf den Punkt und damit hat es sich. „Ohne das Missgeschick im Juli wären wir heute nicht hier, und es hätte auch nicht zu diesen Konsequenzen geführt“, so der Minister.



Alle hatten den falschen Text



Im Übrigen hätten alle beteiligten Parteien den falschen Text bekommen – einen, der nicht auf dem letzten Stand gewesen sei. Wie es zum Fehler kam, weiß Schneider nicht. Der sei „wahrscheinlich in der Hektik“ geschehen. An wem das persönlich gelegen habe, trage ohnehin nichts mehr zur Sache bei. Der Fehler sei jetzt korrigiert.

Dass Neuens seine Kritiken nicht nur an die APPJ und die Generalstaatsanwaltschaft gerichtet hat, sondern auch an die Verantwortlichen spielt für Schneider keine Rolle mehr. Neuens habe seine Kritik für die Gewerkschaft verfasst, so der Minister.



„Es ist sowohl für einen Minister als auch für einen Polizeigeneraldirektor nicht akzeptabel, dass ein Beamter, der mit etwas nicht einverstanden ist, an eine Gewerkschaft herantritt, um hintenherum seiner Hierarchie den Arm zu biegen“, bekräftigt Etienne Schneider. „Das kann nicht funktionieren. Das darf nicht funktionieren. Denn die Polizei ist ein militärischer Betrieb. Hierarchien müssen eingehalten werden, sonst funktioniert ein Staat nicht.“



Die zweite Chance



Neuens habe auch im Parlament sein „Mea Culpa“ gemacht und erklärt, dass er verstehe, dass er in diesem Sinne nicht mehr auf das Vertrauen seines Generaldirektors und seines Ministers zählen könne. Deshalb habe er dann auch seinen Rücktritt eingereicht.



„Da wir aber trotz allem nicht davon ausgehen, dass Herr Neuens das gemacht hat, um der Hierarchie zu schaden, sondern weil er komplett in seinen Text verbissen war und nur noch das Interesse der ,Police judiciaire‘ im Blick hatte, haben wir uns gesagt, okay, es ist ein menschlicher Fehler, er bekommt eine neue Chance. Allerdings nicht in der Kriminalpolizei“, betont Schneider abschließend.



Neuens wird ersetzt und bekommt einen Job fernab der Öffentlichkeit.

Kommentar: „Quel gâchis!“

Von Steve Remesch

Das war es also. Die Akte Neuens wird zum Wegeunfall, ein Querdenker verschwindet in der Abstellkammer, der Nachfolger scheint passend und (fast) alle sind zufrieden. Das ist zumindest der Eindruck, der nach dem Auftritt von Schneider, Solovieff und Neuens im Parlament bleibt. „Quel gâchis!“, meint ein Kripobeamter. Er sagt, was viele denken – auch aus jenen Kreisen, bei denen Neuens' Ideen auf weniger Gegenliebe stießen. Als enttäuschend wird der stille Abgang empfunden. Ein böses Wort – der „Deal“ – fällt immer wieder. „Neuens darf bleiben“, dem Schuldeingeständnis sei Dank. Und das alles, weil im Ministerium ein falscher Text verschickt wurde. Ein Missgeschick, das einen Mann, der „nur das Wohl der Kriminalpolizei im Sinne hatte“ (dixit Schneider) um den Glauben brachte, doch noch etwas bewirken zu können. Und nun? Neuens hatte recht: Noch immer weiß niemand, wie die Zukunft der Kripo aussehen wird.