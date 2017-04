(TJ) - Am Donnerstagnachmittag staunten Beamte nicht schlecht, als sie auf der Aire de Berchem einen Autofahrer kontrollierten. Im Verlauf der Polizeiarbeit stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer in Deutschland ein Fahrverbot bis 2071 (!) besteht. Der Mann wurde protokolliert und die Staatsanwaltschaft in Kenntnis gesetzt. Diese ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an.