(str) - Mit Drogen lässt sich sehr viel Geld verdienen. Das ist bekannt. Doch wer in Luxemburg Rauschgift verkaufen will, muss es in den allermeisten Fällen erst einmal im Ausland beschaffen. Der größte Teil der heißen Ware gelangt erfahrungsgemäß aus den Niederlanden und vorrangig über Belgien nach Luxemburg.



Wenn Schmuggler unterwegs sind, gibt es wenig, was sie so sehr fürchten wie banale Verkehrskontrollen ...