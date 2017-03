(mth) - Bei der Festnahme eines Drogendealers in der Avenue de la Liberté kam es am vergangenen Freitag zu einem Zwischenfall, bei der ein Beamter verletzt wurde, wie die Polizei erst am Montag mitteilte.

Eine Polizeistreife hatte eine Drogenübergabe beobachtet, bei der zwei Konsumenten über einen Vermittler Kokain bei einem Dealer kaufen wollten. Als die Männer festgenommen werden sollten, widersetzte sich einer der Konsumenten und es kam zu einem Handgemenge. Dabei wurde sowohl der Konsument als auch ein Polizist leicht verletzt.

Erfolgreiche Hausdurchsuchung in einer Kneipe



Die Untersuchung ergab weitere Zusammenhänge, so dass kurz danach eine Hausdurchsuchung in einer Kneipe unter Mitwirkung eines Drogenspürhundes durchgeführt wurde.

Bei der Durchsuchung wurden mehrere Telefone, Bargeld, sowie eine geringe Menge Kokain beschlagnahmt. Der Dealer und der Vermittler wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter vorgeführt, welcher ihre Inhaftierung anordnete