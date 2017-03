(tom) - Ein bewaffneter Mann hat in Trier am Samstagabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der 45-Jährige hatte mehrere Menschen im Bereich des Einkaufszentrums Alleencenter am Trierer Hauptbahnhof mit einer sogenannten Softair-Waffe bedroht und auf zwei auch geschossen. Erst als die alarmierte Bundespolizei zwei Warnschüsse abgab, floh der Mann, konnte aber kurze Zeit später überwältigt und verhaftet werden.



Den Beamten gegenüber wurde er ausfällig und bezeichnete sich selbst als Reichsbürger, sagte also, dass er die Bundesrepublik Deutschland als Staat und die Polizei als ihre Exekutive nicht anerkennt. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann ist zudem polizeibekannt.



Bewaffneter Ladendiebstahl, Drohungen, Körperverletzung



Gegen 20 Uhr war der Mann zusammen mit einem Bekannten am Allencenter angekommen. Sein erster Weg führte ihn in einen Supermarkt, wo er mehrere Artikel stahl. Die Softair-Pistole, die einer echten Polizeidienstwaffe zum Verwechseln ähnlich sieht, hatte er dabei bei sich. Als er zu seinem Bekannten zurückkam, gerieten die beiden Männer in Streit. Der Tatverdächtige bedrohte seinen Freund mit der Waffe und schoss auch. Die Projektile aus Kunsttsoff verletzten den Mann zwar nicht, nach Angaben der Polizei verursachen sie aber Schmerzen beim Auftreffen.



Danach ging es vor der Tür des Shoppingcenters weiter. Mehrere Passanten wollten den Streit schlichten. Auf einen dieser Männer schoss der 45-Jährige ebenfalls, glücklicherweise wieder ohne ernsthafte Konsequenzen. Einem weiteren Helfer schlug er mit der Waffe ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht.

Warnschüsse der Bundespolizei und ein Hitlergruß



Mittlerweile war die Bundespolizei von ihrer Wache am Bahnhof aus als erste am Tatort. Die Beamten forderten den Mann auf, die Pistole fallen zu lassen. Nachdem er hierauf nicht reagierte, gab ein Polizeibeamter zwei einzelne Warnschüsse aus seiner Dienstwaffe in die Luft ab, worauf der Tatverdächtige zunächst flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung, konnten die Polizisten ihn jedoch stellen und festnehmen.



Während der Festnahme beleidigte er die Polizisten, rief zudem den Hitlergruß (was in Deutschland eine Straftat darstellt) und gab an, Reichsbürger zu sein.

Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Trier gebracht, wo er den beleidigenden Ton beibehielt. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Laufe der Ermittlungen wird sich der mehrfach vorbestrafte Tatverdächtige wegen einer Vielzahl von Straftaten rechtfertigen müssen. Staatsanwaltschaft und Polizei Trier ermitteln unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen, mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittlungen dauern an.



Erst im Dezember hatte es in der Trierer Innenstadt einen Großeinsatz gegeben, weil ein Mann erst in einem Parkhaus mit einer Schreckschusspistole geschossen und anschließend im Allencenter einen Ladendiebstahl begangen hatte. Dabei wurde er festgenommen.



