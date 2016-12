(rar) -In der hautpstädtischen Avenue de la Gare kam es kurz nach Mitternacht am Samstag zu einer Massenschlägerei vor einem Schnellimbiss. Die Polizei musste mit allen verfügbaren Streifen anrücken, um der Situation Herr zu werden.



Nach Angaben der Polizei vom Samstagmorgen sollen mehrere Personen bei einem Streit Messer und andere scharfen Gegenstände zu benutzen. Sie hätten aber "unter dem Einsatz von Pfefferspray und Polizeitechniken entwaffnet und immobilisiert" werden können.



Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen. Ein Beteiligter wurde in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht.

Drogen im Magen



In Esch-Alzette ertappte eine Polizeistreife gegen 3.00 Uhr einen Dealer auf frischer Tat. Der Mann trug eine größere Summe Bargeld, mehrere Handys sowie eine geringen Menge Drogen bei sich.



Eine anschließende Scanner-Untersuchung ergab, dass er noch Drogen im Körper mit sich führte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme sowie die Vorführung des Mannes vor den Untersuchungsrichter an.

Mehrere Einbrüche

Die Polizei meldete mehrere Einbrüche aus der Nacht zum Samstag. In der Route de Thionville schlug ein Täter kurz nach 23 Uhr das Fenster einer Tankstelle ein und entwendete mehrere Stangen Zigaretten.



Eine Polizeistreife konnte kurze Zeit später einen Mann ausfindig machen, der ins Gestrüpp Richtung Ganterbeinsmühle flüchten konnte, wo sich seine Spur verlor. 11,5 Stangen Zigaretten konnte später auf dem Fluchtweg aufgefunden werden.



Jungendliche Einbrecher



Einen Einbruch gab es in der Rue Mohrfels gegen 00.55 Uhr, als 2 Täter versuchten, mehrere Wohnungen aufzubrechen. Hierbei stiegen sie auf den Balkon einer Wohnung, wo sie von der Bewohnerin entdeckt wurden, welche die Polizei verständigte.



Es gelang der Polizei, das Haus zu umstellen und die Flüchtigen festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine sogenannte "Mesure de Placement" an, da es sich vermutlich um jugendliche Täter handelte, wobei ihre genaue Identität noch zu klären bleibt.



In der Rue du Soleil in Helmsingen brachen Unbekannte im Lauf des Tages die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Haus.



In der Rue Christophe Colomb in Gasperich schlug ein Täter gegen 19.00 Uhr ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses ein und löste hierbei die Alarmanlage aus, woraufhin er flüchtete. Zuvor hatte er bereits versucht, in das Nachbarhaus einzubrechen.



In der Rue Herbert Schaeffer schlug ein Täter zwischen 15.00 und 22.00 Uhr ein Fenster ein und durchsuchte die Wohnung.