(che) - Am 17. Mai dieses Jahres hatte eine Frau an einem Geldautomaten der Sparkasse im Einkaufszentrum Massen in Ulflingen versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dieser Frau. Zweckdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 24487500 an die Polizei in Ulflingen weitergeben werden.