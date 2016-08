(C./dco) Am Freitagnachmittag machten Beamte der Differdinger Polizei-Dienststelle einen grausigen Fund auf dem Parkgelände hinter einem Niederkorner Restaurants an der Route de Bascharage.



Ein weiß-beiger Hundewelpe lag auf dem Boden. Nach einer ersten näheren Begutachtung stellten die Beamten fest, dass das Tier vermutlich schon vor Tagen verstorben war.



Der Hund wies schwere Kopfverletzungen auf. Daher vermuteten die Polizei, dass der Hund erschlagen worden sein könnte. Es befanden sich auch keine Blutspuren in unmittelbarer Nähe, so dass davon auszugehen sei, dass der tote Welpe auf dem Spazierweg hinter dem Parkgelände abgelegt wurde, so die Polizei. Ein Tierarzt bestätigte, dass der Hund keines natürlichen Todes gestorben war. Auch weil das Tier nicht gechipt war, bleibt die Suche nach den Besitzern schwierig.



Die Polizei aus Differdingen sucht nun nach Personen, die zweckdienliche Hinweise zum Fall geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 2445-3501 zu melden.