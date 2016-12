(dho) - Ein Unbekannter überfiel am Mittwochabend eine Busfahrerin in der Rue Demy Schlechter in Bonneweg und verletzte sie mit einem Messer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gesucht wird ein Mann von etwa 1,85 Meter. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelblaue Daunenjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, blaue Sneakers der Marke Allstars und einen Schal. Da sein Gesicht zum Teil mit dem Schal verdeckt war, fielen dem Opfer lediglich die ausgeprägte Augenbrauen des Angreifers auf, welche fast zusammengewachsen war. Der Mann sprach einige Worte in schlechtem Deutsch und habe, laut Aussagen des Opfers, in einer anderen Fremdsprache geflucht.



Überfall an der Endstation



Als die Busfahrerin am Mittwochabend gegen 22 Uhr die Endstation in Bonneweg erreichte, öffnete sie die Tür des Busses, um Pause zu machen. Kurze Zeit später wurde sie gewaltsam am Arm gepackt. Ein Mann forderte sie auf, ihm Geld zu geben.



Die Fahrerin konnte sich jedoch aus dem Griff lösen und den Bus verlassen. Der Angreifer folgte ihr und richtete eine Schusswaffe auf sie. Er drückte den Abzug, jedoch konnte nur ein Klickgeräusch vernommen werden.



Die Frau zögerte nicht, packte den Mann am Arm und versetzte ihm einen Schlag, sodass dessen Waffe zu Boden fiel. Es entstand ein Gerangel, wobei der Angreifer ein Messer zückte, mit dem er der Frau mehrere Stichwunden zufügte.



Als sich der Mann in Höhe der offenen Tür befand, gelang es der Frau, sich im Bus einzuschließen und davon zu fahren. Im Rückspiegel konnte sie erkennen, wie der Mann in die Rue William Turner flüchtete.



Nach dem Vorfall setzte sie die Polizei und die Buszentrale in Kenntnis. Im Bus befand sich noch die Waffe des Täters. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Gasdruckpistole handelte.



Zweckdienliche Hinweise können der zentralen Dienststelle in Luxemburg unter der Telefonnummer 4997-4500 mitgeteilt werden.