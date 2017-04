(dho) - Auf das Badewetter wartet Luxemburg momentan noch. Doch nicht jeder verträgt Höchsttemperaturen jenseits der 20 Grad Marke. Vor allem ältere Menschen müssen bei hohen Temperaturen aufpassen nicht zu dehydrieren und daher genug Wasser trinken.

Das Gesundheitsministerium, in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und Copas ruft daher jährlich den „Plan canicule“ aus, ein Aktionsplan, bei dem an Tagen extremer Hitze Mitarbeiter aus dem Pflegedienst ältere Menschen, zu Hause besuchen. Dies um sicherzustellen, dass sie genug Flüssigkeit zu sich nehmen.

In Frage kommt der Dienst für Menschen ab 75 Jahren, die alleine leben, deren Mobilität eingeschränkt ist und die keine Hilfe von Seiten der „Assurance dépendance“ bekommen. In den kommenden Tagen werden diese einen Brief vom Gesundheitsministerium erhalten, welcher weitere Informationen und das Einschreibungsformular enthält.

Weitere Informationen erhalten die Betroffenen beim Roten Kreuz unter der Telefonnummer 27 55 11 00 (montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 17 Uhr) oder beim Gesundheitsministerium unter der Nummer 25 78 56 50.

Im Falle einer Periode extremer Hitze

Ältere Personen sollten während dieser Tage regelmäßig zu Hause besucht werden, um zu kontrollieren, ob sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Es ist ratsam, dass sie mindestens 1,5 Liter Wasser täglich trinken.



Die Person sollte sich im Schatten oder an einem kühlen Ort aufhalten.



Falls die Sonne gegen das Fensterglas drückt, sollten die Fenster und die Rollläden während dieser Zeit geschlossen bleiben.



Die Person sollte sich regelmäßig mit einer erfrischenden Dusche abkühlen.