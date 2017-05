Von Cheryl Cadamuro

„Ich bin so müde und unkonzentriert“ oder „Was ist bloß los mit mir? Ich habe ausgeschlafen und fühle mich trotzdem schlapp“, solche Sätze hört man, wenn auch in unterschiedlichen Varianten, seit Ende März häufiger. Als Grund für dieses Müdigkeitsgefühl wird oft der Übergang vom Winter zum Frühjahr angeführt.



Doch was ist eigentlich dran am Phänomen Frühjahrsmüdigkeit? Und was kann man dagegen tun? „Ja, Frühjahrsmüdigkeit gibt es wirklich. Zumindest wurde das Phänomen schon häufig beschrieben“, erklärt der Psychiater Dr. Mark Ritzen.



Übeltäter Licht



Im Frühjahr, Ende März bis Mitte Mai, wird der Körper, unter anderem wegen Einfluss von Licht, wieder aktiviert. Und da Tageslicht auch einen Einfluss auf gewisse Hormone hat, kann Müdigkeit auftreten und die Stimmungslage sich verschlechtern. Manche Menschen sind auch nervös, gereizt oder haben keine Lust, etwas zu unternehmen.



Doch kein Grund zur Sorge. Wie Mark Ritzen weiter erklärt, ist die Frühjahrsmüdigkeit keine Erkrankung im üblichen Sinne. Die Symptome treten im Durchschnitt ein paar Tage bis maximal drei Wochen auf. Dann verschwinden sie üblicherweise wieder.

Acht geben sollten allerdings Betroffene, die solche Anzeichen über einen längeren Zeitraum verspüren. Denn wenn die Symptome länger andauern oder besonders ausgeprägt sind, müsste geprüft werden ob keine Erkrankung, wie zum Beispiel eine Depression vorliegt.



So beispielsweise die saisonale Depression, die bei Fachleuten unter „saisonal-affektiver Störung“ bekannt ist. Sie zeichnet sich, wie das Wort es bereits andeutet, dadurch aus, dass sie an Jahreszeiten gebunden ist. Und dies muss nicht zwingend Herbst oder Winter sein. „Manche Menschen entwickeln aufgrund von Veränderungen der Lichtintensität eine Depression. Eine solche Depression kann demnach auch im Frühjahr oder Sommer vorkommen.“



Der Grund: Hormonelle Veränderungen im Gehirn. Serotonin und Melatonin werden nicht genügend beziehungsweise in zu großen Mengen gebildet. Die Folgen: Betroffene essen und schlafen mehr, dazu kommen Traurigkeit, Ruhelosigkeit, Interesselosigkeit, Einschlaf- und Durchschlafprobleme.



Tauchen solche Anzeichen also über einen längeren Zeitraum auf, auf, sei es ratsam sich an einen Psychologen oder Psychiater zu wenden. Eine Psychotherapie kann in solchen Fällen helfen, nicht immer müssen es gleich die starken Medikamente sein, so Ritzen. Zusammengefasst: Die Frühjahrsmüdigkeit ist eine leichte beziehungsweise unvollständige Form der ,saisonalen-affektiven Störung’, so Ritzen weiter.



Doch was tun, wenn einen die Frühjahrsmüdigkeit überkommt? Sportliche Betätigung, Pflege der sozialen Kontakte, sich Zeit für sich selbst nehmen, gesunde Ernährung sowie der Verzicht auf Nikotin und Alkohol: Dies, so Mark Ritzen, könnte Betroffenen im Kampf gegen die lästige Frühjahrsmüdigkeit helfen.