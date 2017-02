(str) - Nach dem niederländischen Grenzort „Hazeldonk“ ist ein internationales Polizeiabkommen zwischen Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden zur Bekämpfung von internationalem Drogenschmuggel benannt. Das Abkommen erlaubt es flächendeckende, zeitgleiche und internationale Polizeiaktionen zu koordinieren, quasi monatlich auf den wichtigsten Schmugglerrouten zwischen den Niederlanden und Frankreich.



Bei einer „Hazeldonk“-Kontrolle am Donnerstag in Petingen waren, wie am Montag erst bekannt wurde, 57 Zoll- und Polizeibeamte im Einsatz. Sie kontrollierten insgesamt 126 Personen und 74 Fahrzeuge. Beschlagnahmt wurden knapp 30 Gramm Marihuana und vier verbotene Waffen.