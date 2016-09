(jag) - Wie kann ein nationaler Pestizidaktionsplan funktionieren wenn man nicht einmal weiß, welche Pestizide in welcher Menge überhaupt eingesetzt werden? Die Umweltschutzorganisationen Greenpeace und natur&ëmwelt warten seit zwei Jahren auf verlässliche Zahlen: diese soll der „service d'économie rurale“ des Landwirtschaftsministeriums eigentlich liefern, bisher hat sich dort aber noch nichts gerührt. Beide Organisationen wollen die Informationen deshalb auf juristischem Wege einklagen, ein Schreiben in diesem Sinne wurde an das Landwirtschaftsministerium verschickt.



Auch Pestizidanalyse veröffentlichen



In einem zweiten Schreiben wird das Gesundheitsministerium aufgefordert, die Resultate der Pestizidanalyse von Lebensmitteln zu veröffentlichen. Diese Analyse wird jährlich durchgeführt. Beide ONG's können sich auf die Konvention von Aarhuis berufen, darin wird festgehalten, dass umweltrelevante Informationen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden müssen. In der Tat sind zurzeit keine aktuellen Daten über den Pestizidverbrauch in Luxemburg öffentlich zugänglich.



Die letzten Daten, die man auftreiben kann, sind jene von Eurostat. Die hat Luxemburg 2012/2013 nach Brüssel verschickt. 8,5 Millionen Euro wurden demnach für Pflanzenschutzmittel ausgegeben Aber auch dort fehlt die Angabe für Insektizide. Seit zwei Jahren werden die Zahlen immer wieder versprochen, es geschieht aber nichts. Greenpeace und natur&ëmwelt fühlen sich hingehalten. Der nationale Aktionsplan Pestizide sei bereits eine juristische Nullnummer gewesen, außer Absichtserklärungen gebe es nicht eine einzige verpflichtende Zeile.



Zahlen demnächst zugänglich



Eine Nachfrage beim „service d'économie rurale“ sorgt dann für eine kleine Überraschung: „Eben heute saß eine Expertengruppe zusammen um über diese Thematik zu beraten“, so Direktor Pierre Treinen. „Was wir nicht haben, können wir nicht liefern“, so Treinen. „Und wenn wir Zahlen veröffentlichen, müssen sie auch noch verstanden werden“. Offensichtlich weiß man im Landwirtschaftsministerium um die Sensibilität der Informationen. Pestizide sind zum roten Tuch geworden, der Glyphosat-Zwischenfall im Stausee hat das Seinige dazu beigetragen.



Treinen verweist auf die komplexe Prozedur um die Angaben zusammenzustellen. Ausschlaggebend sind die Ausgaben der einzelnen Betriebe für Pflanzenschutzmittel, aus diesen Zahlen wird eine Hochrechnung erstellt um den mittleren Verbrauch festzustellen. „Wichtig sind aber nicht die bloßen Volumenangaben, sondern was, wo und vor allem auf welche Weise es ausgebracht wurde. Auch das Zusammenspiel der verschiedenen Mittel spielt eine wichtige Rolle“.



Als zusätzliche Daten greift man auf die Verkaufszahlen zurück , welche vom STATEC gesammelt werden. Diese müssen dann miteinander abgeglichen werden. „Wir werden die Zahlen so schnell wie möglich veröffentlichen“, verspricht Treinen. Nicht nur die Umweltschutzorganisationen, sondern auch das Umweltministerium, welches seit dem Glyphosat-Vorfall immer wieder Transparenz forderte, dürften über diese Ankündigung erfreut ein.