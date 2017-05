(mth) - Eine Geldbuße von 1000 Euro: so lautet die Strafe gegen eine 45-jährige Luxemburgerin, die 2016 fremdenfeindliche Kommentare unter einem Onlineartikel auf der Facebook-Seite des Luxemburger Worts hinterließ.

Sie warnte in ihrem Beitrag vor „nicht christlichen Flüchtlingen“ und unterstellte diesen, „Terroristen“ und „Vergewaltiger“ zu sein, welche „die Werte in unserem Luxemburg“ zerstören würden.

"Dummes Geschwätz am Stammtisch"



Der Kommentar war zeitnah gelöscht worden, doch aufmerksame Leser hatten ihn zwischenzeitlich bereits bei der Meldestelle für strafrechtliche Kommentare im Netz, „Bee Secure Stopline“, gemeldet.

Der vorsitzende Richter hatte die Angeklagte, die selbst in Deutschland lebt, während der Gerichtssitzung am 22. März daran erinnert, dass „dummes Geschwätz am Stammtisch durchgehe, im Internet jedoch nichts verloren gehe“.

Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Monate Haft sowie eine Geldstrafe gefordert.