(TJ) - Was die Meteorologen vorausgesagt hatten, ist in der Nacht zum Mittwoch eingetreten: Auf den Höhenlagen im Norden des Landes fiel ein Hauch Schnee. Streudienste und Automobilisten waren gut vorbereitet, Probleme gab es durch den "Wintereinbruch" keine.

LW-Mitarbeiter Claude Windeshausen nutzte bereits am frühen Morgen die Gelegenheit und machte einen fotografischen Streifzug durch den Norden des Landes.



Stürmische Aussichten

Météolux warnt bis Donnerstagabend vor stürmischem Westwind. Böen können besonders ab Mittwochabend und bis in den Donnerstagmorgen hinein Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 km/h erreichen. An und für sich nicht dramatisch, dennoch sollte man speziell in Waldgebieten auf der Hut sein. Aus diesem Grund warnt der Wetterdienst mit einer "Warnstufe gelb" vor potenziellen Gefahren.