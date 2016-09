(arwa) - Die „Nuit des lampions“, die jedes Jahr im September im wunderschönen „Wiltzer Garten“ und der „Place des Martyrs“ stattfindet gehört seit Jahren zu einer der meistbesuchten Kulturveranstaltungen des Nordens, wenn nicht gar des ganzen Großherzogtums. Dass dem immer noch so ist, zeigte sich auch am Samstagabend, an dem wieder tausende Besucher den Weg in die Ginsterstadt fanden, um bei der 9. Auflage des von der Vereinigung „Cooperations“ und der Stadt Wiltz organisierten Spektakels beizuwohnen. Die Zuschauer konnten einen Abend lang in eine Wunderwelt von Klang und Licht eintauchen.

Zwischen Zirkus, Magie, Darbietungen, Stand-Up, Blaskapellen, Gesang, Vorführungen, Musik und natürlich vielen bunten Lampions ließen die Besucher sich ab den frühen Abendstunden von einer bezaubernden und magischen Atmosphäre mitreißen.



Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt der „Compagnie Luc Amoros“ auf der „Place des martyrs“ mit ihrem international bekannten Spektakel „Page blanche“. Hierbei handelte es sich um eine turbulente Mischung aus Action-Painting, Schattentheater und Theater auf einem riesigen Baugerüst, bei dem sich dem Betrachter während der Show nach und nach imposante Bilderwelten öffnen.