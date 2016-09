(str) - Bei einer großangelegten Drogenkontrolle in einer Gaststätte in der hauptstädtischen Bahnhofsviertel sind am Dienstagnachmittag insgesamt neun Personen festgenommen worden. Zwei kamen vor den Untersuchungsrichter.

Rund 30 Beamte betraten gegen 16.20 Uhr das "Perigord" in der Avenue de Gare. Mit einem Spürhund wurde nach Drogen gesucht. Bei neun Personen schlug der Hund an. Alle Verdächtigen wurden zum hauptstädtischen Zentralkommissariat gebracht. Sie erwartet ein Strafverfahren.



Die Identitätsüberprüfung eines der Festgenommenen ergab, dass gegen diesen Haftbefehl bestand. Er hat noch eine 18-monatige Gefängnisstrafe zu verbüßen.



Bei vier Personen bestand der dringende Verdacht, dass sie bei der Kontrolle Drogen verschluckt hatten. Eine Scanner-Untersuchung entkräftete den Verdacht bei zwei Männern. Die beiden andern wurden dem Untersuchungsrichter vorgeführt.