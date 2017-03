Von Jacques Ganser



Die nationale Scouting-Szene ist in Aufruhr: Ursache ist die bereits vor einem Jahr auf Initiative des Erzbistums beschlossene Gründung der "Europa Scouten vu Lëtzebuerg". Die traditionell katholische LGS (Lëtzebuerger Guiden a Scouten) und die laizistische FNEL (Fédération nationale des éclaireurs luxembourgeois) distanzieren sich in seltener Eintracht über ihren Dachverband SIL von der neuen Organisation. Beide Verbände vertreten rund 9000 Mitglieder in Luxemburg.



Zum einen wäre diese Organisation nicht Mitglied des internationalen Pfadfinderverbandes WOSM. Zum anderen würden die Europascouten für Werte eintreten, mit denen sich LGS und FNEL nicht identifizieren könnten. "Wir kritisieren diesen Verband nicht und stellen auch jedem frei, sich dort einzuschreiben. Aber unsere Werte sind andere", so Georges Krombach, Präsident des Dachverbandes Scouting in Luxembourg.

"Nicht unsere Werte"



Die "Europa Scouten vu Lëtzebuerg" haben ihren Ursprung in Österreich und sind auch in Frankreich zahlreich vertreten. Sie setzen sich strikt für konservative und katholische Werte ein. Mitglieder müssen laut SIL-Pressemitteilung katholisch sein, männliche Mitglieder tragen Hosen, weibliche Mitglieder Röcke. Die Gruppen werden strikt nach Geschlechtern getrennt. Des Weiteren müssen die Gruppenleiter, welche in Partnerschaft leben, verheiratet sein. Die Europa Scouten gehören europaweit zum Dachverband UIGSE-FSE.



In einem Schreiben betont der Dachverband SIL, dass sowohl FNEL als auch LGS für die traditionellen Scout-Werte einstehen. Dazu gehörten auch Toleranz, Respekt und kritischer Geist. Die neue Gruppierung fördert laut Krombach überholte Werte, die heute nicht mehr zeitgemäß wären.



Neuorientierung der LGS



Hintergrund des seit längerem schwelenden Streites ist die Erneuerung der Statuten des traditionell katholischen LGS. Im Sinne der Modernisierung und der Öffnung wurde vor zwei Jahren beschlossen, die christliche Ausrichtung aufzuweichen. Zwar wolle man die christlichen Wurzeln nicht leugnen, man wolle sich aber auch anderen Religionen öffnen. So stand die LGS zum Beispiel auch muslimischen Jugendlichen offen.



Die Entscheidung des LGS-Kongresses stieß laut unseren Informationen besonders im Erzbistum auf Kritik. So wurde der Seelsorger abgezogen, die Unterstützung von Seiten der Kirche soll nachgelassen haben. Schließlich kam es vor rund einem Jahr zur Gründung des luxemburgischen Ablegers der "Europa Scouten". Für manche LGS-Mitglieder ein offener Bruch.



Da der Name Scout nicht geschützt ist, kann im Prinzip jeder eine eigene Gruppe gründen. Zu den Gründungsmitgliedern gehört in diesem Fall auch Erzbischof Jean-Claude Hollerich, die ASBL hat ihren Sitz auf Nummer drei, Avenue Marie-Thérèse.

Erzbistum sieht keine Probleme



Der Aufbau des luxemburgischen Verbandes erfolgte laut dem Sprecher des Erzbistums Roger Nilles auf Nachfrage einzelner Eltern, deren Kinder Mitglied im gleichen Verband in Arlon waren. "Es war keine Entscheidung von oben, sondern es bestand Nachfrage von unten", so Nilles. Unstimmigkeiten zwischen LGS und Erzbistum sieht Nilles nicht.

"Es besteht immer noch eine 'aumonierie' im Rahmen der LGS, die Kommunikation ist problemlos." Nilles sieht hier bloß "verschiedene Angebote verschiedener Scoutsverbände, mit denen man nichts zu tun habe. "Jedem ist doch frei gestellt, sich dort einzuschreiben, wo er will," so Nilles.