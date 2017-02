(jag) - Die Pläne für ein neues Polizeikommissariat in Niederanven stoßen in der Gemeinde Betzdorf auf Unverständnis. Ursprünglich sollten die Kommissariate Roodt/Syr und Niederanven zusammengelegt werden, die Gemeinde Betzdorf hatte in Roodt/Syr bereits einen Neubau für die Rettungsdienste und das neue Polizeikommissariat vorgesehen.



Aus der Presse habe man nun erfahren, dass auch das Kommissariat Moutfort in diese Pläne einfließen sollte, so der CSV-Abgeordnete Léon Gloden in einer parlamentarischen Anfrage. Hauptsitz solle demnach Niederanven und nicht Roodt/Syr werden. Gloden will weiter wissen, warum die Betzdorfer Gemeindeverantwortlichen nicht darüber informiert wurden.

Schneider bestätigt neue Pläne



Der Minister für Innere Sicherheit Etienne Schneider bestätigt die Abänderung der Pläne. Demnach solle das neue Kommissariat Syrdall in Niederanven entstehen, dies auf Wunsch der Polizeispitze. Integriert würden die Gemeinden Betzdorf, Niederanven, Schüttringen, Contren und Sandweiler, derweil Biwer und Flaxweiler dem Kommissariat Grevenmacher angegliedert würden.

Da der regionale Schwerpunkt dieser Gemeinden eher in Niederanven liegen würde, entschied man sich nach Diskussionen mit der Polizeispitze für diesen Standort.

Widersprüchliche Aussagen



Laut Schneider wären die Gemeindeverantwortlichen von Betzdorf am 4. Juli von der Generaldirektion der Polizei hierüber informiert worden. Dies bestreitet allerdings der Bürgermeister von Betzdorf Edgard Arendt. Man sei zu keiner Informationsversammlung eingeladen worden. Erst im Dezember vergangenen Jahres sei man schriftlich über diese Entscheidung ins Bild gesetzt worden. Auch Minister Schneider erwähnt dieses Datum in seiner Antwort.

Zudem bedauern die Gemeindeverantwortlichen, dass man bereits Geld für Planungskosten in Roodt/Syr ausgegeben habe. Schneider stellt allerdings klar, dass der Staat diese Gelder nicht zurückerstatten werde. Die Planungsarbeiten seien schließlich nicht vom Ministerium in Auftrag gegeben worden.