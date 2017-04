(rsd) - Schon vor zwölf Jahren trugen sich die Gemeindeverantwortlichen von Schifflingen mit der Idee, die Bahnschranken abzuschaffen. Und das hat seinen guten Grund, denn Staus vor geschlossenen Schranken gehören in Schifflingen zum Alltag. Das sorgt nicht nur für Missmut, sondern strapaziert auch die Nerven der Verkehrsteilnehmer.



Und in der Ortschaft gibt es gleich an drei Stellen diese Nervtöter, an denen die alte Regel „Schiene vor Straße“ gilt. Das soll in absehbarer Zeit anders werden.



Nach dem Abschluss der Arbeiten wird der Verkehr ins Zentrum durch eine Unterführung rollen, wie Bürgermeister Roland Schreiner erklärt ...