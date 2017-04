(na) Ist eine Struktur wie die Fixerstuff überhaupt notwendig? Eine Frage auf die der nationale Drogenbeauftragte Alain Origer mit einigen Zahlen antwortet. Heute zählt die "Fixerstuff" in der Hauptstadt täglich 200 Besucher. Seit der Eröffnung 2005 fanden 450.000 Konsumvorgänge statt.

Dann hebt er die Stimme etwas und betont, dass 2007 in Luxemburg 27 "Drogentote" gezählt wurden. 2016 wurde mit fünf Tote ein neuer Mindeststand erreicht. "Das sind immer noch fünf zu viel", sagt er. Doch die Tendenz spreche eine klare Sprache.

Seit der Eröffnung der "Fixerstuff" in Luxemburg kam es dort zu 2.000 Zwischenfällen wegen einer Überdosis. Keiner endetet tödlich.



Zweite "Fixerstuff" entsteht in Esch



In Esch/Alzette wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer solchen Struktur bereits seit längerem positiv beantwortet, wie Bürgermeisterin Vera Spautz am Donnerstag bei Gelegenheit der Grundsteinlegung in Erinnerung rief. Eine Frage in der sich der Gemeinderat immer einig gezeigt habe.



Doch wurde das Projekt immer wieder verzögert. Bereits die Suche nach einem geeigneten Standort gestaltete sich schwierig. Die Struktur gehöre nicht außerhalb der Stadt auf einer Industriebrache, aber auch nicht im Grenzviertel wo es bereits mehrere soziale Einrichtungen gebe, so Spautz.



Drogenkonsumraum hinter dem Haus

Nun haben die Umbauarbeiten im Haus mit der Nummer 130 in der Rue de Luxembourg begonnen. Im Haus selbst wird eine Beratungsstelle der „Jugend- an Drogenhëllef“ eingerichtet. Die Stiftung wird die Struktur leiten. Der eigentliche Drogenkonsumraum wird in einem Modulbau, im Garten des Hauses errichtet.



So dass zukünftige Besucher nicht durch das Haus, sondern kurz über die Zufahrt zum Lieferanteneingang des benachbarten Supermarktes laufen."Dadurch gehen wir davon aus, dass es nicht zu Menschentrauben vor dem Haus kommen wird", erklärt Psychologin Martina Kap.

"Die 'Fixerstuff' ist ein Werkzeug"

"Die 'Fixerstuff' ist ein Werkzeug um an Drogenkonsumenten zu gelangen", erklärt sie. Einerseits um eine hygienisch, saubere Drogeneinnahme zu ermöglichen. Andererseits aber auch um eine Vertrauensbasis zu erstellen.



"Oft leben Drogenabhängige auf der Straße, haben weder Pass noch Adresse. Damit haben sie alle ihre Rechte verloren". So bietet die „Jugend- an Drogenhëllef“diesen Leute eine Adresse an. Derzeit machen 60 Personen davon Gebrauch erklärt Direktor Jean-Nico Pierre. "Dieses Angebot ist aber auch an einem Projekt verknüpft", so Martine Kap. Mit dem langfristigen Ziel, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern.



Zwei Millionen Euro



Die Baukosten der Escher "Fixerstuff" belaufen sich auf zwei Millionen Euro, während die Betriebskosten 800.000 Euro jährlich ausmachen dürften, erklärte Gesundheitsministerin Lydia Mutsch. Zehn bis zwölf Mitarbeiter werden dort tätig sein. Eröffnen soll sie 2018.



Mit einer "moralistischen Angehensweise" könne man in der Drogenproblematik nicht viel bewirken, so die Ministerin. Sondern es müsse Drogenabhängigen geholfen werden. Dies käme auch durchaus der Allgemeinheit zugute. Denn Spritzen die in der Fixerstuff ausgeteilt und später wieder eingesammelt werden, "liegen später nicht auf einem Spielplatz herum".



Weiter kündigte sie an, dass auch ein Projekt betreffend einer kontrollierte Abgabe von Heroin angedacht werde. Dies dürfe kein Tabu darstellen. Denn "unsere Gesellschaft wird nie ganz Drogenfrei werden".