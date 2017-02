(che) - Am Montag hat Luxtram die Namen der elf Tram-Haltestellen des ersten Straßenbahnabschnitts - welcher sich in Kirchberg, in Limpertsberg und bei der "Place de l´Etoile" befindet - preisgegeben.



Die Fahrgäste sollen die Stationen leicht finden, so Luxtram laut Pressemitteilung. Und so seien die Namen der Stationen an Gebäude, Straßen und öffentliche Plätze angelehnt, die in direktem Bezug zu den künftigen Umsteigezentren stehen werden.



Den Namensgebern war es indes wichtig, die Kultur und Geschichte des Großherzogtums einzubeziehen sowie die Luxemburger Sprache zu berücksichtigen.



Die Namen der Stationen in Kirchberg sind:



Pafendall - Rout Bréck

Philharmonie - Mudam

Europaparlament / Parlement européen

Coque

Universitéit

Nationalbibliothéik / Bibliothèque nationale



Alphonse Weicker



Luxexpo



Die Namen der Haltestellen auf der "Place de l´Etoile" und in Limpertsberg lauten:



Stäreplaz / Etoile



Faïencerie

Theater

Ende 2017 soll der erste Streckenabschnitt in Betrieb genommen werden.