(TJ) - Sie habe Streit mit ihrem Partner gehabt und sei Opfer häuslicher Gewalt geworden, mit dieser Behauptung wandte sich eine Autofahrerin um 2.30 Uhr an eine Einwohnerin von Bettendorf. Diese ließ die nächtliche Ruhestörerin jedoch nicht in ihr Haus, sondern meldete den Zwischenfall der Polizei. Daraufhin fuhr die Autofahrerin davon.

Wenig später machte eine Polizeistreife das Fahrzeug und die aufgeregte Dame in der Rue de Diekirch ausfindig. Gegenüber den Beamten behauptete die Frau, sie sei von ihrem Ex-Partner dort zurückgelassen worden. Weil an dem Fahrzeug ein Reifen fehlte und weil sie sich in Widersprüchen verhedderte, nahmen die Polizisten die Fahrzeugpapiere unter die Lupe und stellten fest, dass der Wagen nicht richtig zugelassen war. Zudem besteht gegen die Frau ein Fahrverbot bis 2024. Nach längerem hin und Her gab sie zu, auf dem Nachhauseweg einen Unfall gehabt zu haben.



Als zudem der Atemlufttest einen deutlich überhöhten Wert ergab, war das sprichwörtliche Maß voll: Die alkoholisierte Dame erhielt ein neues Fahrverbot zugestellt und ihr Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.