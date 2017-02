(jl) - Nachdem sie Anfang Januar 2016 rund um den Stausee mehrere Telefonzellen, Briefkästen und Abfalleimer mit illegalen Böllern von großer Durchschlagskraft beschädigt bzw. gänzlich zerstört hatten, wurde es am Donnerstag morgen am Bezirksgericht Diekirch ernst für fünf junge Männer, die die Polizei infolge ihrer Ermittlungen als Urheber der Vandalismusserie hatte überführen können.

„Fatale Mischung aus Alkohol und Gruppendynamik“

Mit ihrem Urteil verpassten die Richter den Angeklagten nämlich nun einen vermutlich wirksamen Denkzettel: Während vier der Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren jeweils 200 unentgeltliche Stunden gemeinnütziger Arbeit abstottern dürfen, wurden gegen einen der Betroffenen mit bereits gefüllterem Strafregister gar fünf Monate Haft mit Strafaussetzung zur Bewährung verhängt.

Die Richter blieben damit allerdings noch hinter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft zurück, die zunächst immerhin viermal 18 und einmal 24 Monate gefordert hatte.

Die fünf Beschuldigten selbst hatten sich in der Verhandlung vor Gericht dagegen reumütig gezeigt und zuvor auch bereits für die entstandenen Schäden bezahlt. Die Verteidigung hatte denn auch von einer „großen Dummheit“ gesprochen und einer fatalen Mischung von Alkoholgenuss und Gruppendynamik.

Vor dem Aufbruch zu ihrer Vandalentour hatten sich die Männer in der Tat in einer Kneipe in Heiderscheidergrund mit den illegalen Böllern eingedeckt und reichlich Alkohol getrunken.

In Lultzhausen fiel den Vandalen eine Telefonzelle zum Opfer.

Archivfoto: Philippe Backes

Kein Kavaliersdelikt



Dem vermeintlichen Spaß waren anschließend dann in Esch/Sauer und Lultzhausen zwei Telefonkabinen, in Eschdorf ein Briefkasten sowie in Arsdorf und an der „Hierheck“ jeweils ein Mülleimer zum Opfer gefallen. Auch ein zerstörtes Buswartehäuschen in der Gegend soll auf das Konto der Beschuldigten gehen.

Die Staatsanwaltschaft wollte die Vorfälle denn auch nicht als Kavaliersdelikt abtun. Hätte man den Tätern ein bandenhaftes Vorgehen nachweisen können, hätten diese immerhin Haftstrafen zwischen fünf und zehn Jahren riskiert. So blieb es nun aber letztlich beim jugendlichen Leichtsinn.