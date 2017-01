(mth/dpa) - Luxemburg reagiert auf die Entscheidung der US-Regierung, Hilfsprogrammen zur Abtreibung und Familienplanung in Entwicklungsländern die finanzielle Unterstützung zu entziehen.

Einer Regierungsmitteilung vom Montag zufolge wird das Großherzogtum seine finanzielle Unterstützung für derartige Hilfsprogramme aufstocken, um das Ausbleiben der US-Hilfen teilweise zu kompensieren.

Das Kooperationsministerium teilte auf Nachfrage mit, dass derzeit nicht bekannt sei, in welcher Höhe die Hilfszahlungen aufgestockt würden. Im Jahr 2016 unterstützte Luxemburg mit rund 6,4 Millionen Euro Hilfsprogramme in den Bereichen Familienplanung und Reproduktionsmedizin.

Es müsse nun abgewartet werden, wo und in welchem Ausmaß die Finanzierung durch die US-Regierung wegfalle, um die konkrete Höhe der Finanzspritze einschätzen zu können. Die Gelder sollen sowohl in Kooperationsprogramme internationaler Hilfsorganisationen als auch in Direkthilfen fließen, heißt es.

Ein republikanisches Steckenpferd

US-Präsident Donald Trump hatte am 24. Januar ein Dekret unterzeichnet, mit dem ausländischen Hilfsorganisationen eine Finanzierungshilfe verweigert wird, falls diese Informationen über Abtreibungen veröffentlichen, oder Schwangerschaftsabbrüche durchführen.

Diese als "global gag rule" oder "Mexico city policy" bezeichnete Politik war bereits 1984 unter Präsident Ronald Reagan von den USA eingeführt und von George W. Bush weitergeführt worden. Die beiden demokratischen Präsidenten Clinton und Obama hatten sie wieder außer Kraft gesetzt. Kritiker sehen diese Entscheidung als Zugeständnis der Regierung Trump an die Lobby der Abtreibungsgegner, welche ihn im Wahlkampf unterstützt hatte.

Viele internationale Hilfsorganisationen sehen den Finanzierungsstopp als kontraproduktiv und gefährlich an - ein Verbot von Abtreibung führe nicht zu weniger Abtreibungen, sondern zu mehr unverantwortlichen Praktiken in Hinterzimmern und zu mehr Müttersterblichkeit.



"She decides" - Frauen sollen selber Entscheiden

Die niederländische Entwicklungshilfeministerin Lilianne Ploumen hatten am vergangenen Dienstag die Initiative ergriffen und die Schaffung eines Hilfsfonds "She decides - Global Fundraising Initiative" angekündigt. Der neue Fonds soll die Arbeit der Organisationen sichern. Frauen in Entwicklungsländern müssten Zugang zu sexueller Aufklärung, Verhütungsmitteln und wenn nötig auch sicheren Schwangerschaftsabbrüchen haben, erklärte die Ministerin.

An dem Fonds sollen sich Staaten, Unternehmen und Organisationen beteiligen. Luxemburg will den Fonds nicht direkt unterstützen, sondern die Finanzierung im Rahmen bestehender Programme und Partnerschaften erhöhen.